FT: в ЕС заявили о возможном лишении Венгрии права голоса из-за вето Украины

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Венгрия рискует лишиться права голоса в ЕС из-за принципиальной позиции по вопросу оказания военной помощи Украине. Как пишет Financial Times, высокопоставленные чиновники Евросоюза ищут правовые механизмы, чтобы проучить Будапешт.

«ЕС стремится заставить Орбана осознать "полную цену" изоляции после вето Украины», - пишет издание.

Среди возможных вариантов развития событий - поиск законных рычагов с наказанием в приостановке права голоса.

«Возможно, Венгрия вынудит нас использовать другие средства. Но в конце концов, Венгрия не сможет помешать нам обеспечить Украину средствами», - цитирует РИА Новости заявление одного из европейских чиновников.

По данным СМИ, для Венгрии ситуация достаточно серьезная, так как у Будапешта сейчас нет надежных партнеров в ЕС, которые могли бы заблокировать решение о лишении ее права голоса.

Ранее сообщалось о намерении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана добиться прекращения военной помощи Соединенных Штатов Украине и обсудить этот вопрос на закрытой встрече с республиканцами.