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В Эстонии заявили о готовности выслать украинцев мобилизационного возраста

Ирина Елагина
10:36 23.12.2023
По данным эстонской полиции, в стране находится порядка 7 тысяч беженцев из Украины, подлежащих мобилизации.
В Эстонии заявили о готовности выслать украинцев мобилизационного возраста
© Фото: ZUMAPRESS, Globallookpress
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Эстония готова помочь Украине с мобилизацией и вернуть на родину мужчин-беженцев призывного возраста. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине», - приводит Интерфакс слова эстонского министра.

Он пояснил, что эстонская полиция обладает информацией обо всех приехавших в страну мигрантах из Украины - они живут открыто и легально, поэтому найти их не составит труда. Это несколько тысяч человек, в том числе порядка семи тысяч беженцев призывного возраста.

«Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», - пояснил Ляэнеметс.

Выступая в эфире Эстонского телевидения, он уточнил, что глава МВД Украины неоднократно обращался к нему с просьбой помочь при случае с розыском беженцев призывного возраста, но официальный запрос не направлялся. Возможно, в ближайшее время произойдет подписание двустороннего соглашения, в котором пропишут новые условия экстрадиции.

Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров лоббирует принудительное возвращение украинцев призывного возраста на родину.  Эта идея пока не нашла поддержки в европейских странах, так федеральный министр юстиции ФРГ Марко Бушман отверг возможность депортации на Украину мужчин, скрывающихся от мобилизации за границей.

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