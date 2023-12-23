В Эстонии заявили о готовности выслать украинцев мобилизационного возраста
Эстония готова помочь Украине с мобилизацией и вернуть на родину мужчин-беженцев призывного возраста. Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине», - приводит Интерфакс слова эстонского министра.
Он пояснил, что эстонская полиция обладает информацией обо всех приехавших в страну мигрантах из Украины - они живут открыто и легально, поэтому найти их не составит труда. Это несколько тысяч человек, в том числе порядка семи тысяч беженцев призывного возраста.
«Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», - пояснил Ляэнеметс.
Выступая в эфире Эстонского телевидения, он уточнил, что глава МВД Украины неоднократно обращался к нему с просьбой помочь при случае с розыском беженцев призывного возраста, но официальный запрос не направлялся. Возможно, в ближайшее время произойдет подписание двустороннего соглашения, в котором пропишут новые условия экстрадиции.
Напомним, что министр обороны Украины Рустем Умеров лоббирует принудительное возвращение украинцев призывного возраста на родину. Эта идея пока не нашла поддержки в европейских странах, так федеральный министр юстиции ФРГ Марко Бушман отверг возможность депортации на Украину мужчин, скрывающихся от мобилизации за границей.