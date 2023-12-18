Залужный подтвердил, что в его кабинете нашли прослушивающее устройство

Главком ВСУ отметил, что давно не работал в том помещении, а само устройство было выключено.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что в одном из подготовленных для его работы помещений, а также в кабинете личного помощника Залужного, Константина Бушуева, были найдены прослушивающие устройства. Об этом Залужный заявил агентству РБК-Украина.

По словам главкома, устройства были выключены. Он отказался выдвигать предположения о том, кому могла принадлежать прослушка, однако отметил, что ее не мог установить кто-либо из сотрудников Генштаба.

«Это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли прослушивающее устройство. У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был», - сказал Залужный.

Напомним, сегодня поступила информации об обнаружении в одном из рабочих помещений Залужного прослушивающих устройств. Сами технические приспособления не были предназначены для накопления или удаленной передачи информации, на фоне обнаруженных устройств СБУ возбудила уголовное дело.