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Герасимов заявил о провале разрекламированного Украиной контрнаступления

13:11 21.12.2023
ВС РФ помешали планам киевского режима и НАТО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Широко разрекламированное Украиной и ее союзниками из НАТО контрнаступление провалилось. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Герасимов напомнил, что в этом году основной задачей стало отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, в костяк которой вошли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами. В планы противника входил разгром российской группировки, чтобы перекрыть сухопутный коридор в Крым.

«К началу июня противник сосредоточил на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 000 боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов», - сообщил Герасимов.

Для срыва планов ВСУ российские войска провели масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций.

«Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск», - пояснил Герасимов.

Глава Генштаба подчеркнул, что не изменили ситуацию на поле боя дополнительные поставки киевскому режиму западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов.

«Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ», - заявил Герасимов.

Валерий Герасимов подчеркнул, что, несмотря на широкую рекламную пиар-компанию, контрнаступление ВСУ провалилось.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов. 

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