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В Киеве предложили лишать ВНЖ сбежавших за границу украинцев призывного возраста

Ирина Елагина
14:20 22.12.2023
В Киеве пытаются найти рычаги для возвращения в страну и мобилизации мужчин призывного возраста.
В Киеве предложили лишать ВНЖ сбежавших за границу украинцев призывного возраста
© Фото: Lyle Stafford, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Киев намерен обратиться к правительствам европейских стран с предложением о лишении вида на жительство украинских мужчин призывного возраста, скрывающихся от мобилизации за границей. Эту идею озвучил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», - приводит RT слова украинского политика.

Ранее федеральный министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что Германия не намерена депортировать на Украину мужчин, скрывающихся от мобилизации в ВСУ за границей.

Идею о принудительном возвращении украинцев призывного возраста на родину выдвинул министр обороны Украины Рустем Умеров. 

Напомним, что украинские военнослужащие, которые сдаются в плен подразделениям ВС РФ на передовой, рассказывают о насильственных методах мобилизации - по словам пленных, призывные команды вылавливают мужчин на улицах и без подготовки бросают в бой. По данным на середину декабря 2023 года, украинские потери превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

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