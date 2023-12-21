Уехавших за границу украинцев хотят мобилизовать в ВСУ в 2024 году

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Киевский режим хочет мобилизовать в 2024 году украинских граждан, покинувших территорию страны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью немецкой газете Bild.

Глава оборонного ведомства Украины заявил, что будущим призывникам планируется заранее сообщать о сроках освобождения от военной службы, месте ее прохождения и о том, какая экипировка будет выдана бойцам. Министр также пригрозил санкциями тем гражданам, которые не вернутся на родину после получения повестки.

«Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если уехавшие за рубеж украинцы не придут добровольно», - сказал Умеров.

Министр обороны России Сергей Шойгу во время заседания расширенной коллегии Минобороны РФ озвучил потери ВСУ за время специальной военной операции. По словам Шойгу, украинские потери превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.