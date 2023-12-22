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В Германии заявили, что не будут возвращать украинцев для мобилизации в ВСУ

Никита Черненко
10:28 22.12.2023
Правительство Германии не будет вынуждать живущих на территории ФРГ украинцев проходить процедуру призыва в ряды ВСУ.
В Германии заявили, что не будут возвращать украинцев для мобилизации в ВСУ
© Фото: Robert Michael, dpa, Globallookpress
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Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что ФРГ не будет возвращать на Украину сбежавших от мобилизации украинцев для прохождения ими военной службы в ВСУ. Цитату министра привело издание Tagesspiegel.

В издании обратили внимание на наличие у украинских властей проблемы с мобилизацией - отмечается, что в ВСУ хотят мобилизовать около 500 тысяч человек. Немецкий чиновник подчеркнул, что власти Германии не планируют выдавать украинцев и проводят меры по их интеграции в немецкое общество.

«В настоящий момент мы хотим добиться того, чтобы как можно больше людей из Украины смогли трудоустроиться в Германии. Мобилизация на Украине не будет иметь последствий для тех мобилизованных, которые сейчас находятся на территории Германии», - подчеркнул Бушман.

О намерении мобилизовать в 2024 году покинувших территорию страны украинцев сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его заявлениям, оборонное ведомство сейчас находится на этапе проработки санкций, которые будут применяться к релокантам, отказавшимся от военного призыва.

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