Пленный украинский националист рассказал, как попал на передовую и сдался российским военным

По словам военнопленного, из-за отсутствия подготовки до 70% мобилизованных украинцев гибнут на передовой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На Украине происходит мобилизация силой в ряды ВФУ, и мобилизованных бросают на передовую без подготовки, обрекая на верную смерть. Об этом рассказал пленный украинский националист Кирилл Ветров, сдавшийся российским военным.

«Не придешь - один раз штраф, потом - суд», - рассказал пленный о том, как проходит мобилизация на Украине.

Пленный также заявил о больших потерях украинских боевиков. По его словам, до 70% подразделений после боя либо убиты, либо ранены из-за отсутствия какой-либо подготовки.

Ранее пленный украинец Павел Головач рассказал, что его забрали в армию по пути в магазин: он шел пополнить счет, его кинули в машину, увезли на медкомиссию и отправили на передовую.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.