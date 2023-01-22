СК РФ возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин по факту происшествия с шаром в Сочи

СК РФ сообщил, что пилот организованной прогулки на воздушном шаре не имел соответствующего свидетельства на управление.

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По факту происшествия с воздушным шаром в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Согласно опубликованному в Telegram-канале сообщению ведомства, двое мужчин подозреваются в оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, согласно сообщению СК РФ, следствие установило, что один из подозреваемых организовал платную воздушную прогулку на тепловом аэростате, пилот которого не имел соответствующего свидетельства на управление.

Также сообщается, что во время воздушной прогулки пилот не предпринял соответствующих мер безопасности, в результате чего аэростат отклонился от маршрута и совершил посадку на ветки деревьев в лесу вблизи Сочи.

Согласно сообщению СК РФ, пострадавших в результате инцидента удалось избежать.

Ранее МЧС России показало кадры спасения застрявших на воздушном шаре пассажиров вблизи Сочи. Некоторые оказались заперты в люльке аэростата. Двое детей смогли самостоятельно выбраться, однако оказались посреди дремучего леса.

Напомним, шесть человек, среди которых трое детей, оказались заблокированными на высоте на воздушном шаре в парке развлечений сочинского поселка Солохаул. Следственный комитет России начал проверку по факту происшествия. Для спасения пассажиров МЧС России задействовал вертолет Ка-32. Все пассажиры воздушного шара были найдены.