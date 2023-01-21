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Спасатели нашли всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара в Сочи

Ирина Елагина
16:55 21.01.2023
Медики оценивают состояние здоровья детей и взрослых, находившихся в корзине воздушного шара.
Спасатели нашли всех пассажиров застрявшего на дереве воздушного шара в Сочи
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
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Спасателям МЧС Краснодарского края удалось найти всех пассажиров воздушного шара, застрявшего в кроне дерева на большой высоте в Сочи.

«Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазаревском районе Сочи, найдены», - сообщил Telegram-канал ведомства.

На месте происшествия работают медики, они оценивают состояние здоровья троих детей и двух взрослых, оказавшихся в западне вместе с упавшим летательным аппаратом.

Напомним, что инцидент произошел днем 21 января в парке развлечений в районе сочинского поселка Солохаул. При оказании услуг по катанию на воздушном шаре произошла нештатная ситуация, летательный аппарат приземлился на дерево на большой высоте. Для спасения пассажиров воздушного шара пришлось задействовать вертолет МЧС Ка-32.

Сначала спасатели рядом с местом крушения нашли двух детей, затем обнаружили еще одного ребенка и двух взрослых. Следственный комитет РФ инициировал доследственную проверку по факту происшествия и усматривает в случившемся нарушение правил эксплуатации воздушного шара.

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