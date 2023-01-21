МЧС РФ показало кадры спасения застрявших на воздушном шаре в Сочи

Спасатели помогли детям, которые смогли самостоятельно выбраться из люльки, а затем эвакуировали всех пассажиров.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало видео с процессом спасения людей, которые оказались заперты в люльке воздушного шара, застрявшего в кроне дерева в Сочи. Среди пассажиров было двое детей, которые смогли выбраться самостоятельно, но оказались посреди дремучего леса.

Спасатели нашли потерявших детей, согрели их и помогли выбраться. После этого они приступили к спасению людей в люльке. Всех потерпевших эвакуировали на вертолете.

Напомним, 21 января недалеко от поселка Солохаул воздушный шар приземлился на дерево. Для спасения пассажиров воздушного шара пришлось задействовать вертолет МЧС Ка-32. Всех пассажиров удалось спасти. По факту произошедшего инцидента Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку.