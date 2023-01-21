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СК РФ начал проверку по факту происшествия с воздушным шаром в Сочи

Ирина Елагина
15:58 21.01.2023
По предварительной информации, причиной ЧП стала нештатная ситуация и нарушение правил проката воздушного шара.
СК РФ начал проверку по факту происшествия с воздушным шаром в Сочи
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
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Сотрудники Следственного комитета России в Кубани приступили к проверке по факту инцидента с воздушным шаром, застрявшим в ветвях дерева на большой высоте в Сочи 21 января. Возможной причиной инцидента называют нештатную ситуацию и нарушение правил эксплуатации летального аппарата.

«Следственным отделом по Лазаревскому району Сочи СКР по краю проводится доследственная проверка по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности... В процессе воздухоплавания возникла нештатная ситуация, в результате которой корзина с пассажирами зацепилась и повисла на дереве», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Сейчас на место происшествия выдвинулась следственная группа.

Ранее сообщалось, что несколько человек - трое взрослых и трое детей - оказались в ловушке во время прогулки на воздушном шаре в парке в районе сочинского поселка Солохаул: летательный аппарат снесло ветром в сторону деревьев, и он застрял в ветвях на большой высоте. Для эвакуации пострадавших пришлось привлекать вертолет Ка-32 МЧС России.

В настоящее время спасатели нашли двоих детей рядом с местом крушения воздушного шара ведутся поиски других пострадавших. Еще один ребенок и двое взрослых пока не найдены. Вертолет МЧС сел на дозаправку.

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