В Сочи в корзине воздушного шара на высоте застряли шесть человек

К настоящему времени известно, что состояние людей нормальное, с ними поддерживается связь. К месту происшествия отправились спасатели МЧС РФ.

© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости

Трое взрослых и трое детей оказались заблокированными на высоте на воздушном шаре. Сообщается, что они застряли на дереве. Катание происходило в Сочи.

Чтобы спустить отдыхающих на место, к ним выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информацию приводит РИА Новости.

«Трое взрослых и трое детей застряли на высоте, на дереве. На место выехали спасатели, чтобы их спустить», - сообщает агентство.

Также приводятся сведения, что состояние людей нормальное, с ними поддерживается связь. На место вылетит вертолет Ка-32 МЧС России, который проведет мониторинг обстановки. После этого будет решено, как спасти людей с высоты.