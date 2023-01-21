В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сочи в корзине воздушного шара на высоте застряли шесть человек

Дарина Криц
14:14 21.01.2023
К настоящему времени известно, что состояние людей нормальное, с ними поддерживается связь. К месту происшествия отправились спасатели МЧС РФ.
В Сочи в корзине воздушного шара на высоте застряли шесть человек
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
Читайте нас на:

Трое взрослых и трое детей оказались заблокированными на высоте на воздушном шаре. Сообщается, что они застряли на дереве. Катание происходило в Сочи.

Чтобы спустить отдыхающих на место, к ним выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информацию приводит РИА Новости.

«Трое взрослых и трое детей застряли на высоте, на дереве. На место выехали спасатели, чтобы их спустить», - сообщает агентство.

Также приводятся сведения, что состояние людей нормальное, с ними поддерживается связь. На место вылетит вертолет Ка-32 МЧС России, который проведет мониторинг обстановки. После этого будет решено, как спасти людей с высоты.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:16 В стране и мире
Видео
Пассажир рейса Пермь - Гоа рассказал, что происходит в аэропорту Узбекистана после угрозы взрыва
11:58 В стране и мире
Премьер ЦАР Молуа заявил о намерении развивать с РФ сотрудничество в энергетике и сельском хозяйстве
10:03 В стране и мире
Рогов сообщил о взломе первой линии обороны украинской армии в Запорожье
02:57 В стране и мире
Видео
Раненую в Соледаре журналистку Елсукову привезли в Москву
00:35 Армия
Шойгу поздравил инженерные войска с профессиональным праздником
Популярное
Экс-футболистка «Арсенала» рассказала, как фото с Путиным спасло ее от смерти
Видео
Путин рассказал, как у его мамы украли продуктовые карточки в блокадном Ленинграде
Видео
Российский боец взял с собой метиса лайки и волка в зону СВО
Видео
Дебоширы, беременная и поломка: что произошло в самолете Бангкок - Москва
Шойгу назначил начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Видео
Очевидец снял видео падения пассажирского самолета в Непале
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.