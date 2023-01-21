В Сочи в корзине воздушного шара на высоте застряли шесть человек
К настоящему времени известно, что состояние людей нормальное, с ними поддерживается связь. К месту происшествия отправились спасатели МЧС РФ.
© Фото: Игорь Онучин, РИА Новости
Трое взрослых и трое детей оказались заблокированными на высоте на воздушном шаре. Сообщается, что они застряли на дереве. Катание происходило в Сочи.
Чтобы спустить отдыхающих на место, к ним выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информацию приводит РИА Новости.
«Трое взрослых и трое детей застряли на высоте, на дереве. На место выехали спасатели, чтобы их спустить», - сообщает агентство.
Также приводятся сведения, что состояние людей нормальное, с ними поддерживается связь. На место вылетит вертолет Ка-32 МЧС России, который проведет мониторинг обстановки. После этого будет решено, как спасти людей с высоты.