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Нигер не исключает военное вторжение на свою территорию

Марина Крижановская
03:36 18.12.2023
В кабмине мятежников Нигера не исключают, что на территорию государства могут организовать военное вторжение.
Нигер не исключает военное вторжение на свою территорию
© Фото: © David Zorrakino Keystone Press Agency Global Look Press
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В Нигере продолжают допускать возможность военного вторжения на свою территорию. В Ниамее нет на этот счет иллюзий. Об этом в интервью РИА Новости рассказал премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн, которого утвердили пришедшие к власти военнослужащие.

«Не нужно питать иллюзий. В любой момент что-то может случиться. Но помните, что у нас закаленная армия, армия, которая сильнее террористов», - заявил Зейн.

Он предупредил, что в случае нападения на Нигер из вне, страна будет защищаться.

В Нигере 26 июля произошел мятеж. Тогда группа лиц из президентской гвардии объявила, что президент Базум больше не находится у власти. В стране создали Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани для руководства государством.

После этого 19 августа в нигерийской столице Ниамее делегация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) провела встречу с мятежниками во главе с генералом Абдурахманом Тчиани и с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом.

Во встрече также участвовал и глава правительства мятежников Али Ламин Зейн - собеседник агентства. На встрече не было каких-либо существенных обсуждений, но мятежников призвали восстановить конституционный порядок в Нигере.

На следующий день лидер мятежников Тчиани выступил с заявлением, что армия и народ Нигера готовы к любой войне. По его словам, переходный период власти в Нигере займет не более трех лет. Он призвал народ к участию в определении формы конституционного строя и осудил санкции против Нигера, отметив, что он - «ключ, не позволивший террористам дестабилизировать регион».

Со стороны Буркина-Фасо 19 августа прозвучал призыв готовиться к интервенции ЭКОВАС в Нигер, а генштаб Нигера 26 августа привел армию в состояние полной боеготовности. 

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