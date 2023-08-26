Генштаб Нигера привел армию в состояние полной боеготовности

Девятнадцатого августа представители ЭКОВАС провели переговоры с мятежниками, признав их провальными.

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Глава генерального штаба армии Нигера Мусса Салау Барму отдал приказ о приведении вооруженных сил страны в состояние боевой готовности. Свое решение военачальник обосновал «все более ощутимыми угрозами» в отношении Нигера.

«С момента получения настоящего сообщения привести весь ваш личный состав в состояние максимальной готовности», - цитирует РИА Новости радиосообщение начальника генштаба Нигера.

Политический кризис в Нигере обострился 27 июля, когда военные объявили о свержении президента Мохамеда Базума. Теперь его будут судить.

Участники Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) назвали мятежников хунтой и потребовали восстановить конституционный строй. Переговоры не увенчались успехом. Сейчас в отношении Нигера введены жесткие санкции.