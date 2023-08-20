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Лидер мятежников Тчиани заявил, что армия и народ Нигера готовы к любой войне

Марина Крижановская
02:40 20.08.2023
Генерал Абдурахман Тчиани сказал, что переходный период власти в Нигере займет не более трех лет и призвал народ к участию в определении формы конституционного строя.
Лидер мятежников Тчиани заявил, что армия и народ Нигера готовы к любой войне
© Фото: Djibo Issifou, dpa, GlobalLookPress
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Нигер не хочет войны, но готов противостоять любой агрессии, которая будет осуществляться против него. С таким заявлением выступил лидер пришедших к власти мятежников генерал Абдурахман Тчиани. Он также сказал, что армия и народ требуют объединения вокруг Национального совета спасения родины (НССР), который пришел к власти после отстранения президента Мохамеда Базума.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны. Но мы будем противостоять любой агрессии, которая будет вестись против нас», - приводит его слова катарский телеканал «Аль-Джазира».

По причине визита в Нигер делегации ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), желающей, как отмечается, провести мирные переговоры во избежание военной интервенции. Генерал Тчиани выступил с обращением по местному телевидению и подтвердил готовность к «любому диалогу, учитывающему мнение народа и национальный суверенитет». Он также участвовал в переговорах с представителями прибывшей делегации.

Вместе с тем Тчиани призвал все слои народа участвовать в определении формы конституционного строя страны, добавив, что переходный период власти в Нигере займет не более трех лет. Он отметил, что «Наша цель состоит не в том, чтобы конфисковать власть». Лидер путчистов осудил санкции против Нигера и подчеркнул, что страна - «ключ, не позволивший террористам дестабилизировать регион».

Немногим ранее сообщалось, что ЭКОВАС провело встречу в столице Нигера Ниамее с отстраненным главой Базумом и мятежниками. Делегация экономического сообщества призвала восстановить конституционный порядок в стране.

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