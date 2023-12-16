В Институте Европы назвали взрыв гранат в Закарпатье острым проявлением кризиса
Инцидент со взрывом гранат в здании Керецковского сельского совета в Закарпатской области является острым проявлением кризиса на Украине. Об этом заявил профессор, главный научный сотрудник Института Европы Николай Межевич.
«На внутреннем пространстве Украины происходит такая жесть, что проще принести гранаты в здание местного самоуправления, чем жить так дальше», - сказал он в беседе с телеканалом «360».
По его словам, проявление общего кризиса на Украине может проявляться не только в гранате, но и в росте заболеваемости, показателях в экономической сфере.
«Это частные случаи, которые вместе складываются в общую картину. А она вот такая, как я сказал: проще умереть, чем жить», - добавил Межевич.
Напомним, в результате взрыва трех гранат на заседании сельсовета в Закарпатье пострадали 26 человек, шестеро из них получили ранения тяжелой степени. На опубликованных кадрах видно, как мужчина - им оказался депутат Сергей Батрин от партии «Слуга народа» - заходит в зал во время оживленного обсуждения и, стоя у дверей, просит предоставить ему слово. Не дождавшись разрешения, он привел в действие боеприпасы, а затем бросил их перед собой.
Расследованием дела занимается Служба безопасности Украины, произошедшее расценивают как террористический акт. В Национальной полиции страны заявили, что Батрину грозит до 10 лет тюремного заключения. Также стало известно, что депутат перед преступлением оставил предсмертную записку, в ней он написал, что ранее готовился к подрыву гранаты.