В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Закарпатье депутат взорвал гранаты прямо на заседании сельсовета

Анна Назайкина
13:52 15.12.2023
В результате произошедшего один человек погиб, еще 26 человек пострадали.
© Видео: UA_National_Police, Telegram © Фото: UA_National_Police, Telegram
Читайте нас на:

В Закарпатье депутат взорвал гранаты прямо на заседании Керецковского сельсовета. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По последним данным, в результате произошедшего один человек погиб, еще 26 человек пострадали.

Как уточнили правоохранители, все произошло сегодня утром. На кадрах видно, как мужчина заходит в зал во время оживленного обсуждения и, стоя у дверей, просит предоставить ему слово.

Не дождавшись разрешения, мужчина приводит в действие гранаты, а затем бросает их перед собой. Предположительно, это были учебные гранаты.

Изначально полиция сообщила, что мужчина, взорвавший гранаты, погиб. Позже появилась информация, что его пытаются спасти врачи.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.