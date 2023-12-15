В Закарпатье депутат взорвал гранаты прямо на заседании сельсовета

В результате произошедшего один человек погиб, еще 26 человек пострадали.

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В Закарпатье депутат взорвал гранаты прямо на заседании Керецковского сельсовета. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По последним данным, в результате произошедшего один человек погиб, еще 26 человек пострадали.

Как уточнили правоохранители, все произошло сегодня утром. На кадрах видно, как мужчина заходит в зал во время оживленного обсуждения и, стоя у дверей, просит предоставить ему слово.

Не дождавшись разрешения, мужчина приводит в действие гранаты, а затем бросает их перед собой. Предположительно, это были учебные гранаты.

Изначально полиция сообщила, что мужчина, взорвавший гранаты, погиб. Позже появилась информация, что его пытаются спасти врачи.