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На Украине взорвавшему гранаты депутату грозит до 10 лет тюрьмы

Елизавета Кондрикова
16:38 15.12.2023
В результате подрыва пострадали 26 человек, шестеро из них получили ранения тяжелой степени.
На Украине взорвавшему гранаты депутату грозит до 10 лет тюрьмы
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press
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По данным полиции, депутату, взорвавшему гранаты на заседании сельсовета на Украине, грозит до 10 лет тюремного заключения, его действия расцениваются как теракт.  Об этом сообщила врио заместителя начальника департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Киев 24».

«Следователи квалифицировали происшествие по статье 288 Криминального кодекса "Террористический акт", оно наказывается до 10 лет лишения свободы», - сказала Юлия Гирдвилис.

В результате теракта пострадали 26 человек, шестеро из них получили ранения тяжелой степени.

Уточняется, что депутат, его зовут Сергей Батрин, был представителем партии «Слуга народа». Ранее он опубликовал видео, в котором выразил свое несогласие с распределением местного бюджета. По его словам, в бюджете на 2024 год были заложены 100 тысяч гривен для директора коммунального предприятия, но при этом депутат указал на постоянные проблемы с водой в селе Кушница.

Напомним, сегодня днем стало известно о подрыве гранат в зале сельсовета во время оживленного обсуждения - мужчина привел гранаты в действие и бросил их прямо перед собой. Изначально сообщалось о смерти подрывателя, однако затем появилась информация о том, что он находится в больнице с серьезным ранением.

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