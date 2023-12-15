СБУ расследует подрыв гранат в сельсовете Закарпатья, возбуждено дело о теракте
По данным СМИ, подрыв совершил депутат от партии Зеленского «Слуга народа».
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СБУ начала расследовать подрыв гранат в здании сельского совета в Закарпатье, пишет издание «Страна.ua».
Как утверждается, в украинских спецслужбах произошедшее расценивают как террористический акт.
«По предварительным данным местных СМИ, гранаты взорвал депутат Сергей Батрин от партии «Слуга народа», - приводит выдержку из материала RT.
Батрин является депутатом от партии «Слуга народа», в которой состоит украинский лидер Владимир Зеленский.
В нацполиции сообщили, что было возбуждено дело о незаконном обращении с боеприпасами и теракте.
Напомним, сегодня прямо на заседании сельского совета в Закарпатской области депутат взорвал несколько гранат, пострадали 26 человек, один погиб.