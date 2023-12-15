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СБУ расследует подрыв гранат в сельсовете Закарпатья, возбуждено дело о теракте

Анна Назайкина
18:45 15.12.2023
По данным СМИ, подрыв совершил депутат от партии Зеленского «Слуга народа».
СБУ расследует подрыв гранат в сельсовете Закарпатья, возбуждено дело о теракте
© Фото: UA_National_Police, Telegram
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СБУ начала расследовать подрыв гранат в здании сельского совета в Закарпатье, пишет издание «Страна.ua».

Как утверждается, в украинских спецслужбах произошедшее расценивают как террористический акт.

«По предварительным данным местных СМИ, гранаты взорвал депутат Сергей Батрин от партии «Слуга народа», - приводит выдержку из материала RT.

Батрин является депутатом от партии «Слуга народа», в которой состоит украинский лидер Владимир Зеленский.

В нацполиции сообщили, что было возбуждено дело о незаконном обращении с боеприпасами и теракте.

Напомним, сегодня прямо на заседании сельского совета в Закарпатской области депутат взорвал несколько гранат, пострадали 26 человек, один погиб.

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