Депутат Сергей Батрин взорвал сегодня несколько гранат в здании сельсовета, 26 человек получили ранения, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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Депутат Керецковского сельсовета Сергей Батрин, взорвавший сегодня днем несколько гранат в небольшом помещении, где проходило заседание сельской рады, готовился заранее к этому преступлению. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на местного журналиста Виталия Глаголу.

Уточняется, что депутат перед преступлением оставил предсмертную записку, в ней он указал на то, что ранее готовился к подрыву гранаты.

Дополнительные детали расследования не раскрываются из-за тайны следствия.

Напомним, сегодня днем местный украинский депутат в Закарпатье взорвал несколько гранат в непосредственной близости с людьми - в итоге ранены 26 человек, шестеро из них в тяжелой степени. На Украине расценивают это действие как террористический акт, Батрину грозит за это до десяти лет тюрьмы.

Сергей Батрин, депутат от партии Зеленского «Слуга народа», был не согласен с обсуждаемым проектом бюджета на 2024. Подрывник указал на то, что местная деревня постоянно остается без воды, в то время как тысячи гривен из бюджета выделяются директору.