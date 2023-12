В стране и мире От США до Японии: как весь мир следил за «Итогами года» с Путиным Алексей Дегтярев Президент России Владимир Путин сегодня в течение четырех часов отвечал на вопросы россиян и отечественных и иностранных журналистов в рамках прямой линии и пресс-конференции на закате 2023 года. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Cao Yang, XinHua Globallookpress Читайте нас на: Владимир Путин сегодня снова стал ньюс-мейкером номер один за рубежом. Текстовую трансляцию прямой речи президента России ведет американская газета New York Times и телеканал CNBC, хотя в Вашингтоне еще ранее утро. Британский Sky News показывает видеотрансляцию на сайте, газета Telegraph - в своем аккаунте в YouTube. Также Путина цитируют газеты Independent, Guardian. Они публикуют фотографии и тезисы из выступления российского лидера. Особое внимание СМИ обратили на слова о том, что российская армия улучшает свои позиции практически по всему фронту в зоне СВО. Немецкие новостные порталы T-Online и другие публикуют практически каждое слово российского лидера, при этом трансляцию блокирует ряд провайдеров в Германии и Австрии. Однако в Бельгии мероприятие на голубых экранах. Много где в Европе трансляция идет в барах и кафе. На самой конференции в Москве за возможностью задать вопрос выстроились иностранные журналисты. Как часто это бывает на таких мероприятиях, громче всех заявляют о себе американцы. Но Владимир Путин сам расставляет приоритеты. Вопрос китайского журналиста слушали 135 тысяч зрителей в КНР, наблюдая за трансляцией пресс-конференции Путина на нескольких интернет-платформах. Китайцев, конечно, интересуют двусторонние отношения, которые развиваются рекордными темпами. Только за последний год товарооборот между странами превысил 200 миллиардов долларов. «Рост составит, у нас был в прошлом году 31%, в этом будет 30% рост», - сказал президент. Журналисту New York Times Валери Хопкинс все же досталось слово. Она спросила у президента, когда отпустят американца Эдвана Гершковича, журналиста Wall Street Journal, задержанного в нашей стране за шпионаж, по мнению Хопкинс, без суда и следствия. «Если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда. Так что сказать, что это без суда и следствия - это некорректное выражение. Почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации», - ответил президент. Большинство зарубежных изданий сошлись во мнении, что Россия, вопреки всем ожиданиям, не выглядит сегодня загнанной в угол. Напротив, лишь развивается, несмотря на санкции. Издание Reuters посвятило целую статью экономике, процитировав президента России. «Самый важный показатель - экономический рост. По итогам года ожидается на уровне 3,5% - это хороший показатель, значит, мы оправились от прошлогоднего падения...», - говорится в публикации Reuters. За ответом Владимира Путина турецкому журналисту о ситуации в секторе Газа внимательно следили ведущие арабские спутниковые телеканалы, такие как Sky News Arabia и Al Arabiya из Дубая, иранские государственные телеканалы Islamic Republic of Iran News и Telewebio. Вещающий из Катара арабский телеканал Al Jazeera обратил внимание на высказывания, связанные с ситуацией в секторе Газа, в частности, о катастрофической ситуации в анклаве и желании России открыть там госпиталь. «Нужно сохранить людей в Газе. Было бы возможным, чтобы и Россия открыла там такой госпиталь свой», - прокомментировал ситуацию Путин. Сегодняшнее выступление смотрели по всему миру. И даже в Японии, где по словам Путина, до сих пор покупают российский газ, нашего президента показали с синхронным переводом на японский в субтитрах. Трансляцию посмотрели 8 тысяч человек. Экспертное мнение и аналитика