Вопросы от народа и журналистов: Путин начал подводить «Итоги года»

Вопросы главе государства будут по очереди поступать от граждан и представителей прессы.

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В Москве началось проведение «Итогов года с Владимиром Путиным» - такое название получил смешанный формат, который объединяет прямую линию и пресс-конференцию президента России. Напомним, раньше они проходили в разные дни.

В Кремле рассказали, что в зале с главой государства будут находиться сотрудники федеральных средств массовой информации, журналисты из всех российских регионов, а также представители иностранной прессы.

Вопросы Путину от граждан будут чередоваться с вопросами от журналистов, которые будут присутствовать в зале. Модераторами прямой линии были назначены Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это мероприятие даст возможность определить, какие проблемы воспринимаются в российском обществе наиболее остро.