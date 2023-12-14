В стране и мире Путин: рост ВВП в концу года составит 3,5% Ирина Егорова По словам лидера России, «мы отыграли падение прошлого года и сделали серьезный шаг вперед». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press Читайте нас на: Владимир Путин назвал самый главный показатель роста экономики - это рост ВВП. К концу года ожидается 3,5%, президент назвал это «хорошим показателем». «Мы отыграли падение прошлого года и сделали серьезный шаг вперед. Там было 2,1%, в этом будет 3,5», - уточнил президент РФ. По его словам, в России подросла инфляция - она ожидается 7,5-8%. ЦБ принимает необходимые меры. Также Путин добавил, что растет промышленное производство - 3,6%, рост обрабатывающей промышленности составил 7,5%. «Что особенно настраивает на позитивный лад - это 10% рост инвестиций в основной капитал», - сказал он. Он объяснил, что это говорит о том, что производство будет расширяться и будут создаваться рабочие места. Экспертное мнение и аналитика