Путин: рост ВВП в концу года составит 3,5%
По словам лидера России, «мы отыграли падение прошлого года и сделали серьезный шаг вперед».
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Владимир Путин назвал самый главный показатель роста экономики - это рост ВВП. К концу года ожидается 3,5%, президент назвал это «хорошим показателем».
«Мы отыграли падение прошлого года и сделали серьезный шаг вперед. Там было 2,1%, в этом будет 3,5», - уточнил президент РФ.
По его словам, в России подросла инфляция - она ожидается 7,5-8%. ЦБ принимает необходимые меры.
Также Путин добавил, что растет промышленное производство - 3,6%, рост обрабатывающей промышленности составил 7,5%.
«Что особенно настраивает на позитивный лад - это 10% рост инвестиций в основной капитал», - сказал он.
Он объяснил, что это говорит о том, что производство будет расширяться и будут создаваться рабочие места.