Путин назвал дружбу России и КНР гарантом стабильности в мире

Президент отметил, что взаимоотношения двух стран направлены на сотрудничество в военной, экономической и гуманитарной сферах.

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Россия и Китай не создают блоки, несмотря на попытки Запада распространить деятельность НАТО на Азию в том числе, дружба России и КНР нацелена на улучшение самих этих стран. Об этом сказал президент России Владимир Путин в раках «Итогов года».

«Мы видим попытки Запада переключить на Азию и в сторону Азии деятельность НАТО... Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Да, мы сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем, и наша дружба не направлена против других стран, она направлена на пользу нам самим», - сказал президент.

Он добавил, что на данном этапе уровень российско-китайских отношений беспрецедентно высок, а товарооборот между двумя странами в этом году превысит 200 млрд долларов.

По словам российского лидера, при этом именно дружба между Пекином и Москвой представляет один из гарантов стабильности в мире.