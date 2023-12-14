Путин назвал непростым диалог с США по обмену заключенными

Российский лидер приветствовал открытый диалог с США по обмену заключенными, но эти договоренности должны учитывать интересы Москвы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналистки New York Times о перспективах освобождения американского корреспондента Эвана Гершковича и других граждан США, находящихся под стражей в России.

«Вы говорите, почему бы не вернуть их на родину? Почему бы не совершать правонарушений на территории России?» - задался вопросом президент.

Российский лидер отметил, что Москва готова к продолжению диалога с Вашингтоном по обмену заключенными, но эти договоренности должны устраивать обе стороны. Кроме того, Путин поправил журналистку, заявившую, что Гершкович находится под стражей без суда и следствия.

«Ему недавно продлили арест - значит, суд был», - напомнил Путин.

О том, что Эвану Гершковичу продлили срок содержания под стражей на два месяца, стало известно 28 декабря. Соответствующее решение принял Лефортовский суд столицы.

Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте этого года. По версии обвинения, он занимался сбором информации об одном из предприятий ОПК.