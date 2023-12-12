Последний шанс: почему в США визит Зеленского назвали «позорным фарсом»

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: President Of Ukraine Keystone Press Agency Global Look Press

Владимир Зеленский провел закрытую встречу с конгрессменами, пытаясь убедить их выдать Украине новый транш. Демократы назвали беседу мощной и продуктивной, а вот для республиканцев этот визит - «позорный фарс». Последняя надежда Зеленского - переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. Пакет военной помощи нежен обоим - первому для продолжения сопротивления, второму - для предвыборной программы.

Третья поездка в США за год и возможно, самая важная. Зеленский начинает свой вояж с критики тех, у кого приехал просить денег. Претензии заключаются в «проволочках» Конгресса. Под ними украинский гость подразумевает нежелание согласовать новый транш в 61 миллиард долларов, который не могут одобрить еще с октября. Республиканцы вроде бы и не против помочь, но ставят Байдену свои условия: остановить приток нелегалов. В Конгрессе четко дали понять - плясать под дудку Зеленского никто не будет, а его визит уже сравнили с попыткой надавить на республиканцев.

«Нам предлагают пройти через очень недостойный процесс. Зеленский приедет и потребует, чтобы американские налогоплательщики отдали ему еще 61 миллиард долларов. А если попробуешь выступить против - тебя сразу объявят путинской марионеткой. Я уже два года в сенате. Это самый позорный фарс, который я когда-либо видел», - признался сенатор США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Сам Зеленский первым делом встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. Выступая в Национальном университете обороны сначала благодарит за ранее оказанную помощь, рассказывает о каких-то успехах ВСУ, а затем переходит к требованиям, которые впрочем и так ожидаемы: оружие, боеприпасы, финансирование. В ответ лишь подбадривание на словах.

«Борьба Украины за свободу - одно из великих дел нашего времени. Соединенные Штаты гордятся тем, что стоят рядом с вами. И не сомневайтесь, американская поддержка Украины непоколебима», - заверил министр обороны США Ллойд Остин.

Зеленский прибыл в Штаты в критический момент для Украины. И ситуация действительно тупиковая. Через два дня Конгресс уходит на каникулы - Рождественские и Новогодние, а в расписании на оставшиеся два дня вопроса о поддержке Украины нет. Это значит, что у Киева могут начаться еще большие проблемы. Провал контрнаступления признал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, предложив отправить натовские методички пылиться в архивы, но при этом не оставляя надежд на хоть какое-то финансирование из США. Но даже если что-то Киеву и перепадет, радужных перспектив ожидать не стоит.

«Украинский режим, как умирающий наркоман, выживает сегодня исключительно на западных подачках, которые в значительной части немедленно разворовываются, и на поставках западного оружия, которые не оказывают существенного влияния на поле боя, ведь кадрами горящей западной техники завален весь Интернет... Эти поставки лишь отсрочивают неминуемый крах», - отметил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский.

По данным NYT, в Штатах разрабатывают некую стратегию на будущий год для ведения боевых действий. На Украину направят генерал-лейтенанта Антонио Агуто-Младшего. Вашингтон рекомендует Киеву «окопаться и держать оборону». При этом, в издании отмечают, что в Киеве не понимают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США и что именно американская сторона поставит из вооружения. То есть, уже прямым текстом говорят - деньги в Америке заканчиваются, для вас ничего больше нет.

«На этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», - констатировал координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

В ближайшие дни состоится Саммит ЕС, на котором главы стран-членов Евросоюза обсудят начало переговоров о вступлении в союз Украины. Несколько государств открыто завили, что даже сам факт переговоров они не поддерживают. Это Австрия, Словакия и Венгрия. На западе все чаще звучат заявления: Киеву рано или поздно придется вернуться к переговорам с Москвой. В Кремле уверены, что нынешний визит Зеленского в Штаты Украине успеха не принесет.

«Всем важно понимать, что вкаченные десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить успех на поле боя. На это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику. Изменить ситуацию на поле боя это не может и изменить ход продвижения СВО это тоже не сможет», - заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Но ярче всего о поездке Зеленского отозвался президент Венесуэлы. По словам Николаса Мадуро, главу киевского режима используют как марионетку, которую выбросят на свалку истории, как только в ней перестанут нуждаться. Мадуро ставит в пример венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо и предрекает Зеленскому его судьбу.

«Это не первый случай, когда империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский - Гуайдо. Самый главный шут, который был у нас президентом. Империализм схватил его и выкинул на помойку в Майами. Будут еще примеры, как Гуаидо, которых будут использовать для провокаций и лжи, чтобы разделить народ, наполнить его ненавистью, чтобы принести войну. Империализм как дьявол - ты ему служишь, а потом он тебя выплевывает. Похоже, Зеленского ждет та же участь», - высказался президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Последние в этом году 900 миллионов долларов Зеленский получил от Международного валютного фонда. Средства направят на покрытие дефицита госбюджета Украины на 2023 год. На что их потратят - тоже вопрос. Зеленскому предстоит две встречи - со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и итоговая - с Джо Байденом.