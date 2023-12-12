В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кирби заявил, что «горшок пуст» и финансирование для Украины под вопросом

Ян Брацкий
18:13 12.12.2023
Джон Кирби отметил, что до конца года США смогут отправить на Украину лишь два пакета помощи.
Кирби заявил, что «горшок пуст» и финансирование для Украины под вопросом
© Фото: White House, Global Look Press
Читайте нас на:

У Белого дома осталось денег для поддержки Украины на пару недель. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

«Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать», - заявил Кирби в эфире CNN.

Он пообещал, что в ходе встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским будет продолжена работа по проведению через «заупрямившийся» конгресс дополнительных средств для Киева. В ближайшие дни будет анонсирован очередной пакет помощи и, возможно, еще один до конца 2023 года, уточнил он.

«Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», - указал чиновник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский отправился за океан «шаромыжничать с протянутой рукой». По мнению дипломата, он будет умолять Штаты выделить дополнительное финансирование на поддержку режима, заботясь о своем выживании.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:11 В стране и мире
Видео
Захарова: возможная замена Зеленского Залужным не изменит ситуацию на Украине
18:05 В стране и мире
Во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера
17:28 В стране и мире
IT-инфраструктура «Киевстар» частично разрушена из-за кибератаки
17:27 В стране и мире
Видео
Жога рассказал, почему решился обратиться к Путину с вопросом о выборах
16:46 В стране и мире
Власти Финляндии на месяц откроют два КПП на границе с Россией
Популярное
Кирби заявил, что «горшок пуст» и финансирование для Украины под вопросом
Захарова: Зеленский отправился в США «шаромыжничать с протянутой рукой»
Mash: Леониду Агутину после операции пожизненно назначены специальные препараты
Видео
Украинец рассказал, как в ВСУ пугали «отрезанием достоинства» в российском плену
Видео
Костомаров показал первые шаги на льду после протезирования
Видео
В Иркутской области ищут молодого медведя, ворующего кашу у собак
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.