Джон Кирби отметил, что до конца года США смогут отправить на Украину лишь два пакета помощи.

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У Белого дома осталось денег для поддержки Украины на пару недель. С таким заявлением выступил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби.

«Мы будем делать все возможное, чтобы продолжить поддерживать Украину, если у нас закончатся деньги, но без них мы немногое сможем сделать», - заявил Кирби в эфире CNN.

Он пообещал, что в ходе встречи Джо Байдена с Владимиром Зеленским будет продолжена работа по проведению через «заупрямившийся» конгресс дополнительных средств для Киева. В ближайшие дни будет анонсирован очередной пакет помощи и, возможно, еще один до конца 2023 года, уточнил он.

«Но на этом все. Горшок пуст, если мы не получим дополнительное финансирование для Украины», - указал чиновник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский отправился за океан «шаромыжничать с протянутой рукой». По мнению дипломата, он будет умолять Штаты выделить дополнительное финансирование на поддержку режима, заботясь о своем выживании.