Эксперт Смолин предположил, что танцев для вступления Киева в ЕС недостаточно

По мнению политолога Михаила Смолина, опыт Турции показывает, что переговоры о вступлении в ЕС могут вестись десятилетиями и ни к чему не привести.

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Переговоры о потенциальном вступлении Украины в Европейский союз могут затянуться на десятки лет, предположил политолог Михаил Смолин. Эксперт заявил, что у официального Брюсселя слишком много своих проблем, а принять в состав объединения разрушенную экономику и социально необеспеченное население может только сумасшедший.

«Украинцы могут плясать сколько влезет, дорога в Евросоюз для них пока явно закрыта... Решение проблем Украины Евросоюз брать на себя не собирается... Процедура вступления в Евросоюз может длиться больше 30 лет и ни к чему не приводить», - цитирует Радио Sputnik слова Смолина.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов «попрыгать и сплясать» ради выполнения условий ЕС по членству. По мнению чиновника, Украина провела достаточно реформ и теперь призывает отметить это как результат. До этого Кулеба сравнил ЕС со слонами, которые непременно должны защищать Украину, так как она является «членом стада».