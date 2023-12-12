По мнению Марии Захаровой, во время визита в США Владимир Зеленский окончательно закроет вопрос о передаче недр и земли Украины в управление транснациональных корпораций.

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Владимир Зеленский будет умолять США выделить дополнительное финансирование на поддержку его режима, заботясь о собственном выживании. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На традиционном брифинге для прессы она заявила, что Зеленский отправился в Вашингтон «шаромыжничать с протянутой рукой».

«На фоне ожесточенных дискуссий в Конгрессе США Зеленский вновь будет умолять своих хозяев, собственно говоря, продюсеров своего страшного трагикомического шоу не прекращать щедрое спонсирование киевского режима, а по сути, уговаривать Белый дом заботиться об Украине больше, чем о самих американцах», - сказала Захарова.

Дипломат уточнила, что, согласно данным украинских Telegram-каналов, одна из целей визита Зеленского за океан - окончательная передача недр и земли в управление транснациональных корпораций в обмен на продолжение финансовой помощи и поддержки режима оружием.

По мнению Захаровой, Зеленский прекрасно понимает, что Украину, которая была, уже не вернуть, и теперь он заботится исключительно о своем выживании, которое без американских денег невозможно.