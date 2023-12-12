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Мадуро заявил, что США «выкинут на помойку» Зеленского как ненужную марионетку

Игнат Далакян
07:35 12.12.2023
Мадуро привел в пример Гуайдо, которого, по его словам, империализм «выкинул на помойку в Майами».
Мадуро заявил, что США «выкинут на помойку» Зеленского как ненужную марионетку
© Фото: Angelo Carconi, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Соединенные Штаты используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку. Такого мнения придерживается президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо...» - цитирует РИА Новости главу Венесуэлы.

По его словам, империализм «схватил его и выкинуло на помойку в Майами». Как рассказывает Мадуро, теперь Гуайдо «живет как мусор в Майами», но с миллионами в кармане.

Президент Венесуэлы отмечает, что, скорее всего, Зеленского ждет такая же судьба.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в западных странах все чаще обсуждается вопрос необходимости замены Зеленского. По его словам, эта необходимость обусловлена неудачами на поле боя, коррупцией и утратой Зеленским способности маневрировать в конфликте с РФ в интересах США.

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