Мадуро заявил, что США «выкинут на помойку» Зеленского как ненужную марионетку
Соединенные Штаты используют Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку. Такого мнения придерживается президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, - Гуаидо...» - цитирует РИА Новости главу Венесуэлы.
По его словам, империализм «схватил его и выкинуло на помойку в Майами». Как рассказывает Мадуро, теперь Гуайдо «живет как мусор в Майами», но с миллионами в кармане.
Президент Венесуэлы отмечает, что, скорее всего, Зеленского ждет такая же судьба.
Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что в западных странах все чаще обсуждается вопрос необходимости замены Зеленского. По его словам, эта необходимость обусловлена неудачами на поле боя, коррупцией и утратой Зеленским способности маневрировать в конфликте с РФ в интересах США.