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Суд продлил домашний арест арендатору сгоревшего склада цветов в Москве

Игнат Далакян
15:36 19.01.2023
Дорогомиловский суд Москвы продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 20 февраля 2023 года.
Суд продлил домашний арест арендатору сгоревшего склада цветов в Москве
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Дорогомиловский суд Москвы продлил домашний арест до 20 февраля арендатору цветочного склада Антону Мачелюку по делу о пожаре на цветочном складе в Москве, который унес жизни семи человек. 

Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Ранее, 23 ноября, суд в Москве избрал меру пресечения Мачелюку в виде домашнего ареста. Еще один фигурант дела о пожаре в центре Москвы, специалист по охране труда и пожарной безопасности базы Владимир Коновалов, был заключен под стражу. Задержанным было предъявлено обвинение в нарушении техники пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Напомним, 20 ноября на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы начался пожар. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров. В результате происшествия, согласно официальным данным, погибли семь человек. Однако в Сети распространялась информация о восьми жертвах инцидента. Отправленный под домашний арест Антон Мачелюк в суде признал свою вину и готов нести ответственность.

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