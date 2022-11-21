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Обнаружен седьмой погибший после пожара на складе в Москве

Игнат Далакян
06:34 21.11.2022
Ранее СК РФ установил причины возгорания склада на Комсомольской площади Москвы.
Обнаружен седьмой погибший после пожара на складе в Москве
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве был обнаружен седьмой погибший в результате пожара на складе на Комсомольской площади. Об этом сообщили в экстренных службах города.

«Подтверждена гибель семи человек», - цитирует РИА Новости слова экстренных служб.

Напомним, что в районе площади трех вокзалов в центре Москвы загорелся цветочный склад. Площадь пожара, по имеющимся данным, составила 2,5 тысячи квадратных метров. В здании пострадали перекрытия между первым и вторым этажом.

Ранее в Следственном комитете Российской Федерации установили причины возгорания склада на Комсомольской площади. Возбуждено уголовное дело по причине выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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