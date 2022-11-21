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Число погибших при пожаре на складе в центре Москвы возросло до восьми

Игнат Далакян
08:11 21.11.2022
Сообщается, что всю ночь экстренные службы занимались разборов завалов в сгоревшем старинном здании.
Число погибших при пожаре на складе в центре Москвы возросло до восьми
© Фото: ТРК Звезда
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Число погибших после пожара на складе на Комсомольской площади Москвы возросло до восьми человек. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Сообщается, что всю ночь экстренные службы занимались разборов завалов в сгоревшем старинном здании, где располагалась цветочная оранжерея.

Ранее в СК РФ установили причины возгорания склада на Комсомольской площади Москвы. Возбуждено уголовное дело по причине выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что днем в воскресенье на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы начался пожар. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. В здании пострадали перекрытия между первым и вторым этажом, где произошло обрушение на площади 500 квадратных метров. Спустя девять часов пожар удалось потушить.

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