Суд отправил под домашний арест арендатора сгоревшего склада цветов в Москве

Антон Мачелюк заявил, что признает свою вину и готов нести ответственность.

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Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест арендатора цветочного склада, где случился пожар, Антона Мачелюка. Другой фигурант дела специалист по охране труда и пожарной безопасности базы Владимир Коновалов заключен под стражу.

«Владимиру Коновалову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Антону Мачелюку - в виде домашнего ареста», - цитирует РИА Новости сообщение суда.

Кроме того, Антон Мачелюк заявил, что признает свою вину и готов нести ответственность.

Напомним, днем 20 ноября на цветочном складе в районе площади трех вокзалов в центре Москвы начался пожар. Его площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. В результате возгорания, по официальным данным, погибли семь человек.