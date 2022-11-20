Пожар произошел в районе трех вокзалов в Москве
По некоторым данным, горит складское помещение.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Пожар произошел в районе трех вокзалов в Москве. На данный момент неизвестно, где именно произошел пожар.
По некоторым данным, горит складское помещение. Очевидцы в социальных сетях предположили, что ЧП могло произойти в цветочном магазине.
Черный столб дыма виден из разных частей Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, загорелся цветочный магазин, внутри могут быть люди.
К месту мощного возгорания едут скорые и пожарные машины.