В стране и мире Пожар произошел в районе трех вокзалов в Москве Анна Назайкина По некоторым данным, горит складское помещение. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пожар произошел в районе трех вокзалов в Москве. На данный момент неизвестно, где именно произошел пожар. По некоторым данным, горит складское помещение. Очевидцы в социальных сетях предположили, что ЧП могло произойти в цветочном магазине. Черный столб дыма виден из разных частей Москвы. По данным Telegram-канала SHOT, загорелся цветочный магазин, внутри могут быть люди. К месту мощного возгорания едут скорые и пожарные машины. Экспертное мнение и аналитика