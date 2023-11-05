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Причиной ЧП в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребенком

Владимир Рубанов
02:43 05.11.2023
Предположительно 35-летний отец в субботу забрал ребенка у матери в городе Штаде. Она предупредила полицию, что мужчина направляется в аэропорт.
Причиной ЧП в аэропорту Гамбурга мог стать спор об опеке над ребенком
© Фото: MarcoZitzow, X/Twitter
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Мужчина мог заблокироваться с ребенком в автомобиле в аэропорту Гамбурга из-за спора об опеке, сообщила полиция Гамбурга. Предположительно он забрал собственного сына у его матери.

Легковой автомобиль Audi по-прежнему стоит на перроне. На месте работают переговорщики и психологи, сообщили в полиции. Установлен контакт с человеком в автомобиле.

В субботу вечером аэропорт Гамбурга был закрыт в связи с полицейской операцией. Сообщалось, что неизвестный мужчина удерживает заложников и совершил несколько выстрелов, находясь внутри своего автомобиля.

Позже этот человек выбросил из машины две горящие бутылки, напоминающие «коктейли Молотова». Пожарным пришлось облить водой стоящий неподалеку самолет. Выяснилось, что вместе с ним заблокирован четырехлетний ребенок. Предположительно, это его собственный сын.

Незадолго до того, как сотрудники службы безопасности заметили злоумышленника, его жена позвонила в полицию и предупредила, что тот направляется с ребенком в аэропорт.

Предположительно 35-летний отец в субботу забрал ребенка у матери в городе Штаде, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции.

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