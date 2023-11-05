Аэропорт Гамбурга остановил работу из-за вооруженного мужчины на перроне

Сообщается, что злоумышленник несколько раз выстрелил из своего автомобиля.

© Фото: Jonas Walzberg, dpa, Global Look Press

В аэропорту Гамбурга прекращено авиасообщение из-за прорвавшегося вооруженного мужчины. Сообщение об этом появилось на официальном сайта авиагавани.

«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в настоящее время невозможны», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что неизвестный на автомобиле прорвался на перрон в районе терминала бизнес-авиации. В машине он удерживает двух детей.

По данным издания BILD, мужчина несколько раз выстрелил. Также он якобы устроил несколько пожаров в районе аэропорта.