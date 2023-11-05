Вооруженный мужчина с двумя детьми ворвался в аэропорт Гамбурга

Злоумышленник на машине без номеров прорвался через барьер безопасности и выехал на перрон.

© Фото: IMAGO, Gottfried Czepluch, Global Look Press

В аэропорт немецкого города Гамбург на машине ворвался вооруженный мужчина. В автомобиле он держит двоих детей. Об этом сообщает BILD. По данным издания, злоумышленник прорвался через барьер безопасности у северных ворот и выехал на перрон.

Отмечается, что незадолго до того, как мужчина был замечен силами безопасности, его жена предупредила полицию по телефону о мчащемся к аэропорту супруге. На данный момент авиасообщение в Гамбурге остановлено.

На место происшествия прибыло большое число полицейских. Всех людей эвакуировали из терминала №1.

Задействованы полицейские вертолеты. Ожидается прибытие элитного отряда спецназа GSG 9.