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Вооруженный мужчина с двумя детьми ворвался в аэропорт Гамбурга

Сергей Лебедев
00:06 05.11.2023
Злоумышленник на машине без номеров прорвался через барьер безопасности и выехал на перрон.
Вооруженный мужчина с двумя детьми ворвался в аэропорт Гамбурга
© Фото: IMAGO, Gottfried Czepluch, Global Look Press
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В аэропорт немецкого города Гамбург на машине ворвался вооруженный мужчина. В автомобиле он держит двоих детей. Об этом сообщает BILD. По данным издания, злоумышленник прорвался через барьер безопасности у северных ворот и выехал на перрон.

Отмечается, что незадолго до того, как мужчина был замечен силами безопасности, его жена предупредила полицию по телефону о мчащемся к аэропорту супруге. На данный момент авиасообщение в Гамбурге остановлено.

На место происшествия прибыло большое число полицейских. Всех людей эвакуировали из терминала №1.

Задействованы полицейские вертолеты. Ожидается прибытие элитного отряда спецназа GSG 9.

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