Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина держит в заложниках 4-летнего ребенка
Причиной поступка злоумышленника мог стать спор об опеке над несовершеннолетним.
© Фото: Jonas Walzberg, dpa, Global Look Press
Проникший в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина удерживает четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает Life. По данным полицейских, причиной произошедшего мог стать спор об опеке над несовершеннолетним.
«На месте происшествия работает переговорная группа и психологи. Имеется контакт с человеком в автомобиле», - добавили в полиции Гамбурга.
Отмечается, что сейчас в аэропорту находится большой полицейский контингент, включающий элитный спецназ.
Напомним, ранее появилась информация о стрельбе и брошенных мужчиной «коктейлях Молотова».