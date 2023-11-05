Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина держит в заложниках 4-летнего ребенка

Причиной поступка злоумышленника мог стать спор об опеке над несовершеннолетним.

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Проникший в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина удерживает четырехлетнего ребенка. Об этом сообщает Life. По данным полицейских, причиной произошедшего мог стать спор об опеке над несовершеннолетним.

«На месте происшествия работает переговорная группа и психологи. Имеется контакт с человеком в автомобиле», - добавили в полиции Гамбурга.

Отмечается, что сейчас в аэропорту находится большой полицейский контингент, включающий элитный спецназ.

Напомним, ранее появилась информация о стрельбе и брошенных мужчиной «коктейлях Молотова».