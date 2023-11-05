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Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина бросил «коктейли Молотова»

Сергей Лебедев
01:30 05.11.2023
Пожарная служба аэропорта смогла потушить бутылки с топливом.
Прорвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина бросил «коктейли Молотова»
© Фото: IMAGO, Lenthe-Medien, Schmid, Global Look Press
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Прорвавший в аэропорт Гамбурга вооруженный мужчина устроил несколько пожаров. Из своей машины он выбросил две горящие бутылки, напоминающие «коктейли Молотова». Об этом со ссылкой на представителя федеральной полиции Томаса Герберта сообщает BILD.

«Пожарная служба аэропорта смогла потушить бутылки с топливом», - говорится в публикации.

Томас Герберт подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов сейчас находится в контакте с преступником. Как именно происходит общение не уточняется.

Ранее сообщалось, что мужчина удерживает двух детей. Однако, по уточненным данным, в заложниках находится лишь четырехлетний ребенок.

На данный момент работа аэропорта приостановлена. Людей эвакуировали из терминалов.

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