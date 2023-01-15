«Божественная импровизация»: каким был творческий путь Инны Чуриковой

Народная артистка СССР скончалась в Москве в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.

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В субботу, 14 января, не стало народной артистки СССР Инны Чуриковой. Ей было 79, из них 50 лет она верой правдой служила своему любимому «Ленкому» и дарила зрителям неповторимые обаяние и энергию. Инна Михайловна создала десятки ярких образов. Играла разные роли: трагические и комические, главные и второго плана. У актрисы бесчисленное множество наград. Среди них Международная премия имени Станиславского и приз «Хрустальная Турандот», премии «Ника». А картину «Военно-полевой роман» с участием актрисы даже номинировали на «Оскар».

Неподдельные милосердие, благородство, любовь - та самая, чистая и безусловная, которая когда-то привела Инну Чурикову в театр, и позже сделала ее одной из самых ярких и титулованных актрис. Ее Величество Актриса, на чьем счету более 60 ролей в кино и еще десятки в спектаклях. Среди них ни одной проходной. И в ее родном театре - в Ленкоме - отмена спектаклей.

«Ушла из жизни великая. Одна из немногих великих. Чурикова. Театр скорбит, конечно. Надеюсь, все скорбят по ней», - заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

В это не верится, но в самом начале пути королеве сцены и кадра пришлось обивать пороги театральных училищ, чтобы ее взяли на обучение. Чуриковой отказывали из-за якобы не артистической внешности. После театрального она смогла устроиться только в ТЮЗ, где играла в основном злых колдуний.

«Для меня утрата невосполнимая, для России, кинематографа, театра - невосполнимая. Таких как Инна Чурикова, ну не знаю, сколько в истории, это гений, который обладал магией и возможностью быть проводником бога на Земле через каждую свою роль», - сказал народный артист РФ Николай Бурляев.

В одной из постановок в театре юного зрителя ее и заметил будущий муж - режиссер Глеб Панфилов. Именно он открыл зрителю Инну Чурикову. Он считает ее гением, и с этим невозможно не согласиться.

«Инна Михайловна Чурикова - великая русская артистка, человек, одаренный через маму и папу, через бога величайшим талантом. Никто не вспомнит ее худым словом», - отметил народный артист России Дмитрий Певцов.

Она умела смешивать жанры и стили. Всегда была вне штампов. Про нее говорили: «божественная импровизация». Любимая актриса всех режиссеров. Она могла быть любой, но главное, оставалась правдивой.

Понять ее, казалось, просто, ведь она была близка каждому зрителю. Всеотдающая, в бесконечном поиске идеала, трагичная и комичная, и, безусловно, великая.

Инна Михайловна скончалась в больнице после продолжительной болезни. Прощание с народной артисткой СССР пройдет 17 января в театре «Ленком». Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актрисы.