В стране и мире Путин назвал работы Чуриковой на сцене и в кино образцом вдохновения Анна Назайкина Смерть всенародно любимой актрисы является огромной потерей, подчеркнул глава государства. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин назвал работы Инны Чуриковой образцом настоящего искусства. Телеграмма с соболезнованиями супругу и сыну народной артистки СССР была опубликована на сайте Кремля. «Уважаемые Глеб Анатольевич и Иван Глебович...Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем и невосполнимой утратой», - говорится в телеграмме. Смерть всенародно любимой актрисы является огромной потерей, подчеркнул глава государства. По словам Путина, Чурикова была талантливым и душевным человеком, память о котором россияне сохранят навсегда. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что народная артистка вживалась в каждый свой образ, а не просто играла роль. Также, по словам градоначальника, она оставила след в сердцах миллионов зрителей. Экспертное мнение и аналитика