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Бурляев назвал Чурикову проводником божьей воли на Земле

Ян Брацкий
16:17 14.01.2023
Прощание с актрисой театра и кино Инной Михайловной Чуриковой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, GlobalLookPress
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Актриса театра и кино Инна Чурикова была гениальна и ее уход из жизни большая потеря для отечественной культуры. Об этом в беседе со «Звездой» заявил народный артист РФ, актер и режиссер Николай Бурляев.

«Для меня это утрата невосполнимая. Это гениальная актриса, которая обладала магией и возможностью быть проводником божьей воли на Земле через каждую свою роль. Она все время была в ощущении полета. У Инны Чуриковой каждое слово было наполнено высочайшим значением», - рассказал Бурляев.

Актеру посчастливилось работать с Инной Михайловной на одной площадке. Бурляев вспомнил, как серьезно она подходила к работе, как стремилась довести до совершенства каждую фразу. В эти минуты никто не мог ей помешать.

«Помню, как мы работали над фильмом "Военно-полевой роман" и как она постоянно импровизировала. Она выписывала все тексты и дописывала их, а режиссер Тодоровский это принимал. Она теперь останется в своих образах, которые создала на экране и в театре. Я буду о ней молиться, а она будет молиться о нас. Она божья душа, была добра ко всем и будет принята в вечности, в этом я уверен», - добавил народный артист РФ.

Ранее режиссер «Ленкома» Марк Варшавер, назвал Инну Чурикову одной из последних великих актрис. За свои роли в театре и кино она удостоена множества наград и премий. Чурикова была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Инны Михайловны не стало сегодня, 14 января, на 80-м году жизни. Она умерла в больнице.

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