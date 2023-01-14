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Певцов заявил, что лучше Инны Чуриковой партнера не встречал

Анна Назайкина
16:17 14.01.2023
Ей удалось создать грандиозные драматические образы, уход такого мастера - это великое горе для миллионов, подчеркнул актер.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ekaterina Tsvetkova, RussianLook, GlobalLookPress
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Народный артист России, актера театра и кино Дмитрий Певцов в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями об Инне Чуриковой.

Народной артистки СССР не стало сегодня. Великая актриса ушла из жизни в возрасте 79 лет.

«Человек одаренный...величайшим талантом. Она пронесла его по жизни, сохранив, приумножив, оставаясь при этом совершенно добрым, открытым, простым человеком. Уверен, она прожила так, что никто не вспомнит ее худым словом», - сказал он.

Певцов подчеркнул, что Чурикова создала грандиозные  драматические образы в кино и в театре. Уход такого мастера - это великое горе для миллионов россиян, добавил актер.

«Имел честь несколько раз быть партнером и в кино, и в театре. Лучшего партнера за 40 лет я не встречал...Ее блистательные работы в театре останутся навсегда. Уходят величайшие мастера нашей сцены, нашего кино. Таких сейчас не делают», - считает артист.

Ранее директор «Ленкома», где Чурикова служила почти полвека и сыграла более десяти главных ролей, назвал ее одной из последних великих актрис.

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