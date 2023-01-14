Директор «Ленкома» назвал Чурикову одной из последних великих актрис

За свою карьеру в театре и кино Инна Михайловна Чурикова была удостоена множества премий и наград, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал ушедшую из жизни Инну Чурикову одной из последних великих актрис.

«Ушла на 80-м году жизни великая артистка, одна из немногих оставшихся великих актрис Инна Михайловна Чурикова. Театр скорбит», - сказал «Звезде» Варшавер.

О смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой стало известно менее часа назад. Последнее время она находилась в больнице.

Инна Михайловна запомнилась своими яркими ролями более чем в 40 фильмах, среди которых: «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Ширли-мырли» и других. Поклонникам театральной сцены Инна Чурикова также знакома по своим образам в знаковых спектаклях. Актриса удостоена множества премий и наград, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».