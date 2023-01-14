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Генпрокуратура Бразилии назвала Болсонару подстрекателем погромов в столице

Анна Касаткина
01:53 14.01.2023
Доказательством соучастия экс-президента в преступлениях прокуроры считают его запись в социальных сетях.
Генпрокуратура Бразилии назвала Болсонару подстрекателем погромов в столице
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency GlobalLookPress
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Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд страны с просьбой включить экс-президента Жаира Болсонару в список фигурантов расследования погромов в столице. Об этом говорится в размещенном на сайте ведомства заявлении.

Как отмечается в заявлении, Болсонару мог быть одним из «идеологов и подстрекателей» протестный акций. Так, считает в прокуратуре, об этом свидетельствует видео, опубликованное экс-президентом в социальных сетях от 10 января — в нем он в очередной раз выразил сомнение в честности президентских выборов 2022 года.

«Болсонару тем самым совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК», — цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.

Впоследствии политик удалил эту видеозапись.

Уточняется, что следственная группа по расследований «антидемократических акций» открыла семь дел для выявления участников, спонсоров, идеологов, подстрекателей насильственных протестов, а также причастных к ним представителей государственной администрации. Дела открыты по статьям о терроризме, участии в организованных преступных группах, преступлениях против демократического государственного устройства, попытке госпереворота, угрозах и преследовании.

В прошлое воскресенье в столице Бразилии прошли массовые беспорядки. Тысячи сторонников экс-президента Болсонару начали громить центр города и вступили в стычки с полицией. Протестующие также ворвались в здания Национального конгресса, Верховного суда и Президентского дворца. Акции протеста осудили генеральный секретарь ООН и лидеров ряда государств, включая США, где на тот момент находился Болсонару. Вскоре после окончания беспорядков в Бразилии заявили, что бывший президент должен быть экстрадирован на родину и привлечен к ответственности за действия своих сторонников. По данным на 12 января, более полутора тысяч участников протестных акций остаются под арестом.

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