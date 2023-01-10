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Байден заявил Луле да Силве о поддержке бразильской демократии

Максим Крюков
01:39 10.01.2023
Кроме того, президент США пригласил бразильского коллегу посетить Вашингтон в начале февраля для проведения консультаций по общей повестке дня.
Байден заявил Луле да Силве о поддержке бразильской демократии
© Фото: Adam Schultz/White House, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел телефонный разговор с бразильским коллегой Лулой да Силвой, в котором заявил о непоколебимой поддержке Вашингтоном бразильской демократии и свободного волеизъявления бразильского народа, выраженного на недавних президентских выборах в южноамериканском государстве.

«Президент Байден осудил насилие и нападение на демократические институты и мирную передачу власти. Два лидера обязались тесно сотрудничать по вопросам, стоящим перед Соединенными Штатами и Бразилией, включая изменение климата, экономическое развитие, мир и безопасность», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Кроме того, американской лидер пригласил Лулу да Силву посетить Вашингтон в начале следующего месяца для проведения консультаций по общей повестке дня. Отмечается, что президент Бразилии принял это приглашение.

Ранее заведующая кафедрой истории и политики стран Европы и Америки МГИМО Людмила Окунева в беседе со «Звездой» заявила, что протестующие сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару не смогут добиться отставки нового главы государства Лулы да Силвы. Профессор отметила, что бразильский лидер полностью легитимный президент. Он избран законно и честно. Кроме того, большинство протестующих уже задержано.

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