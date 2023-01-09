Лула да Силва объявил о режиме ЧС и развертывании армии в столице Бразилии

Глава государства заявил, что все участники и организаторы беспорядков будут наказаны.

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил в столице страны режим чрезвычайной ситуации до конца месяца из-за вспыхнувших беспорядков. Соответствующий указ опубликован на странице главы государства в Twitter.

Лула да Силва также отдал приказ о развертывании в столице армейских подразделений. Перед этим к генеральному прокурору с призывом разрешить применение федеральных сил безопасности обратились сторонники президента.

Глава государства добавил, что все участники и организаторы беспорядков будут наказаны, так как демократия гарантирует право на свободу слова, но требует уважения к государственным институтам, направленным на ее укрепление.

Ранее сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ворвались в здание Национального конгресса и устроили беспорядки в центре столицы. Полиция применила против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ.