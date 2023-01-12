Более тысячи человек остаются под арестом в Бразилии после массовых беспорядков

Из 1843 задержанных полиция арестовала 1159. Остальные, в числе которых лица с проблемами со здоровьем, пожилые, родители с детьми и бездомные, будут дожидаться процессуальных решений на свободе.

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Полиция столицы Бразилии оставила под арестом 1159 участников беспорядков, прошедших в Бразилиа в конце прошлой недели. Данные сведения предоставила пресс-служба правоохранителей города.

В сообщении также приведены результаты работы в соответствии с судебными предписаниями, которые завершились вечером в среду, 11 января.

«Всего в здание Национальной полицейской академии были доставлены 1 843 человека. <...> Федеральная полиция допросила и арестовала 1 159 человек, которые были направлены на судебно-медицинское освидетельствование, а затем в пенитенциарные учреждения», - передает ТАСС.

В числе почти 700 человек, которые будут дожидаться процессуальных решений на свободе, состоят люди с проблемами со здоровьем, бездомные и родители с детьми.

Всем задержанным, личности которых установлены, будут предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за терроризм, преступный сговор, попытку госпереворота и другим.

В прошлые выходные в Бразилии начались массовые беспорядки. Тысячи сторонников экс-президента Жаира Болсонару начали громить центр города и вступили в стычки с полицией. Протестующие ворвались в здания Национального Конгресса, Верховного суда и Президентского дворца. Данные акции подверглись осуждению со стороны ООН и лидеров ряда государств, включая США, где на тот момент находился Болсонару. Вскоре после окончания беспорядков в Бразилии заявили, что он должен быть экстрадирован на родину и привлечен к ответственности за действия своих сторонников.